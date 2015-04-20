В Эстонии стартуют военные учения "Торнадо" с участием солдат США

Учения продлятся пять дней. В них примут участие 2 тыс. военнослужащих первой пехотной бригады Сил обороны страны, сообщает Министерстве обороны Эстонии.

Учения «Торнадо» станут последними перед проведением маневров Siil (Еж). Основной целью этих учений является отработка действий в условиях обычной войны и повышение уровня боеготовности.

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Напомним, ранее сообщалось, что командование Воздушных сил НАТО совместно с Национальными вооруженными силами Латвии 21-22 апреля проведет уже 20-е по счету тренировочные полеты над странами Балтии.