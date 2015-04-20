В Эстонии стартуют военные учения "Торнадо" с участием солдат США
08:50, 20 апреля 2015Мир
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В Эстонии в понедельник, 20 апреля, начинаются военные учения «Торнадо» с участием американских военнослужащих.
Учения «Торнадо» станут последними перед проведением маневров Siil / УНИАН
Учения продлятся пять дней. В них примут участие 2 тыс. военнослужащих первой пехотной бригады Сил обороны страны, сообщает Министерстве обороны Эстонии.
Учения «Торнадо» станут последними перед проведением маневров Siil (Еж). Основной целью этих учений является отработка действий в условиях обычной войны и повышение уровня боеготовности.
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Напомним, ранее сообщалось, что командование Воздушных сил НАТО совместно с Национальными вооруженными силами Латвии 21-22 апреля проведет уже 20-е по счету тренировочные полеты над странами Балтии.
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