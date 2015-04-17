В Латвии пройдут самые масштабные в истории НАТО учения войск альянса
Командование Воздушных сил НАТО совместно с Национальными вооруженными силами Латвии 21-22 апреля проведет уже 20-е по счету тренировочные полеты над странами Балтии.
В этом году они станут самыми масштабными, сообщает Delfi.lv.
В учениях примут участие десять стран-участниц НАТО: Бельгия, Германия, Испания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и США, а также Финляндия и Швеция, которые сотрудничают с Альянсом в рамках программы "Партнерские отношения ради мира".
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Основная часть тренировочных полетов пройдет над Адажским полигоном, где будут отрабатывать взаимодействие латвийские вертолеты, шведские истребители JAS-39 Gripen и F-16 Норвегии.
Помимо этого, в учениях задействуют и латвийский Дивизион противовоздушной защиты, который развернет радарную установку PS-70 и многочисленные отряды обслуживания ракетных систем RBS-70.