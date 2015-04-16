Президент Южной Кореи пообещала поднять со дна моря паром "Севол"
09:24, 16 апреля 2015Мир
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Президент Южной Кореи Пак Кын Хе призвала в кратчайшие сроки поднять со дна моря затонувший год назад паром "Севол".
REUTERS
Ранее с настойчивыми требованиями поднять паром неоднократно обращались к властям родственники жертв, передает Русская служба Би-Би-Си.
В эти дни в Южной Корее проходят памятные мероприятия в годовщину гибели парома.
REUTERS
Паром "Севол" с 476 пассажирами на борту, большинство из которых были школьниками, затонул у побережья Южной Кореи 16 апреля прошлого года.
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