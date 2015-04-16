Президент Южной Кореи пообещала поднять со дна моря паром "Севол"

Ранее с настойчивыми требованиями поднять паром неоднократно обращались к властям родственники жертв, передает Русская служба Би-Би-Си.

В эти дни в Южной Корее проходят памятные мероприятия в годовщину гибели парома.

Паром "Севол" с 476 пассажирами на борту, большинство из которых были школьниками, затонул у побережья Южной Кореи 16 апреля прошлого года.

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