Германия планирует передать Литве 12 самоходных гаубиц из арсенала Бундесвера

Германия может поддержать вооружение литовской армии поставками 12 самоходных гаубиц. Об этом в среду, 15 апреля, во время визита в Вильнюс заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен, сообщает агентство dpa. Она отметила, что существует возможность передать 12 самоходных гаубиц (PzH 2000) из арсеналов Бундесвера Литве, передает DW.de.

Речь идет о продаже гаубиц за 15 миллионов евро. Как отмечается в сообщении, это тяжелое артиллерийское оружие может стрелять на расстоянии до 35 километров. Впервые Бундесвер применил ее во время войны в Афганистане.

Урсула фон дер Ляен и литовский министр обороны Юозас Олекас договорились, что в пакет поставки также будут входить соответствующие системы управления и наблюдения. Детали контрактов, по словам обоих министров, будут согласованы экспертами в мае, сообщает агентство AFP.

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Как подчеркнула министр обороны Германии, Литва выразила пожелание приобрести гаубицы из арсеналов Бундесвера, а поэтому условия покупки будут "солидарными". В то же время бронетранспортеры типа Boxer Вильнюс должен закупать напрямую у производителей, отмечается в сообщении AFP. Агентство dpa сообщает о возможной закупке ста бронетранспортеров. В этом случае министерство обороны Германии тоже планирует поспособствовать Литве в возможности получить доступ к вооружениям.