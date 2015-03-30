ОБСЕ зафиксировала пять неотведенных гаубиц возле Волновахи

Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ по 29 марта, опубликованном сегодня вечером.

"Вблизи контролируемой правительством Волновахи СММ зафиксировала пять 152-мм самоходных гаубиц Мста-С, расположенных на территории, откуда они должны быть отведены", - сказано в сообщении.

По данным ОБСЕ, они не были включены в список тяжелого вооружения, предоставленного ранее миссии.

Читайте такжеВ ОБСЕ до сих пор не получили от сторон на Донбассе полной информации об отводе тяжелого оружияТакже в отчете сказано, что члены СММ повторно посетили четыре локации, где хранится украинское тяжелое вооружение, и убедились, что вся ранее зафиксирована миссией техника находится in situ (лат. на месте, в археологии употребляется для обозначения объекта, который никто не двигал - ред.).

Кроме того, члены миссии повторно посетили одно место хранения тяжелой техники на территории "ДНР", убедившись, что она находится in situ. Также СММ впервые посетила одну такую локацию на территории "ДНР" и одну - подконтрольную "ЛНР".

Все посещенные места хранения техники расположены на расстоянии к линии соприкосновения, соответствующем зафиксированному в Минских соглашениях.