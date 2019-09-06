Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Роберт Мугабе пришел к власти в Зимбабве в 1987 году и возглавлял страну более 30 лет.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет.

Причина смерти - проблемы со здоровьем, сообщает BBC News. Кончину бывшего президента страны подтвердила его семья.

начала года Мугабе несколько месяцев провел в больнице Сингапура.

Ранее УНИАН сообщал, что 7 ноября 2017 года Мугабе уволил вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, что было расценено как попытка открыть путь к власти жене Грейс Мугабе с тем, чтобы она стала его преемником.

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В ночь на 15 ноября 2017 зимбабвийские военные заблокировали все органы власти в столице Хараре, захватили телецентр и объявили, что временно берут под свой контроль ситуацию в стране. В то же время военные подчеркнули, что действия армии не являются военным переворотом, а лишь направлены против «преступников», которые окружают Мугабе.

19 ноября 2017-го партия власти Zanu-PF уволила президента с поста своего лидера. Также из политсилы исключили Грейс Мугабе, которая моложе мужа на 40 лет.

21 ноября того же года Мугабе подал в отставку, о чем заявил пресс-секретарь парламента Джейкоб Муденда. 93-летний президент находился у власти с 1980 года.

24 ноября 2017 года 75-летний Эммерсон Мнангагва принес присягу нового президента Зимбабве.