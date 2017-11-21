Президент Зимбабве Мугабе ушел в отставку после 40-летнего правления
Покинуть пост главы государства он решил для обеспечения плавной передачи власти в стране.
Президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел в отставку после почти 40-летнего правления.
Об этом сообщил спикер парламента, где проходили слушания об импичменте 93-летнего главы государства, передает Reuters.
"Мое решение уйти в оставку является добровольным", - пояснил Мугабе в письме.
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В письме Мугабе об отставке отмечается, что покинуть пост главы государства он решил для обеспечения плавной передачи власти в стране.
Прошение Мугабе об отставке вступает в силу незамедлительно, указывается в документе.
Как сообщал УНИАН, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ сместила Роберта Мугабе с поста партийного лидера. Своим новым главой члены партии избрали 75-летнего экс-вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, которого Мугабе уволил две недели назад. Многие в Зимбабве воспринимали Мнангагву как наиболее возможного преемника 93-летнего Мугабе, и его увольнение спровоцировало волну возмущения в правящих кругах страны.