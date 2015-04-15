В госпитале Каира опровергли сообщение о смерти Мубарака
15:53, 15 апреля 2015Мир
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Источник в каирском военном госпитале "Аль-Маади" опроверг сообщения в СМИ о смерти бывшего президента Египта Хосни Мубарака.
"Мубарак пребывает в добром здравии, после того как пережил внезапные проблемы со здоровьем, однако (сейчас) он в порядке", - рассказал собеседник Sputnik, передают РИА Новости.
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Напомним, ранее иранское агентство Fars со ссылкой на несколько источников сообщило, что бывший президент Египта якобы умер в возрасте 87 лет. При этом никакого официального подтверждения данной информации не последовало.
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