В госпитале Каира опровергли сообщение о смерти Мубарака

15:53, 15 апреля 2015
Мир
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Источник в каирском военном госпитале "Аль-Маади" опроверг сообщения в СМИ о смерти бывшего президента Египта Хосни Мубарака.

http://ria.ru/world/20150415/1058711950.htmlREUTERS

"Мубарак пребывает в добром здравии, после того как пережил внезапные проблемы со здоровьем, однако (сейчас) он в порядке", - рассказал собеседник Sputnik, передают РИА Новости.

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Напомним, ранее иранское агентство Fars со ссылкой на несколько источников сообщило, что бывший президент Египта якобы умер в возрасте 87 лет. При этом никакого официального подтверждения данной информации не последовало.

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