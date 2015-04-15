Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался - СМИ

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в среду, 15 апреля, на 88-м году жизни.

Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на несколько независимых источников, передает Lenta.ru.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Мубарак занимал пост главы государства в течение 30 лет — с 1981 по 2011 год. В январе 2011 года в Египте начались массовые акции протеста, которые привели к свержению главы государства. К власти пришли представители происламской организации «Братья-мусульмане», а Мубарак был приговорен к пожизненному заключению за причастность к разгонам акций оппозиции.