NRC Handelsblad: Семьи жертв MH17 просят премьера Малайзии прекратить оправдывать Россию

Родственники погибших пассажиров отмечают, что такие оправдания «противоречат» правде.

Родственники пассажиров рейса MH17, сбитого над Украиной, призывают премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада прекратить распространение смятения относительно выводов расследования инцидента. Свои требования они написали в открытом письме к главе малайзийского правительства.

Как пишет NRC Handelsblad, письмо опубликовал фонд, который представляет интересы ближайших родственников жертв MH17. В нем отмечается, что премьер Малайзии делает заявления, которые «противоречат правде», а также «международным соглашениям». Ранее в этом году Махатхир выразил сомнение относительно вины России в уничтожении MH17. Он отказывался верить в принадлежность системы «Бук» российским военным, о чем заявили в Международной следственной группе (JIT).

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Интересно то, что правительство Малайзии ратифицировало резолюцию 2166, в которой Совет безопасности ООН признал, что авиалайнер Malaysian Airlines был сбит над Донбассом в июле 2014 года. Родственники жертв утверждают, что премьер азиатской страны сеет путаницу и неоднозначность относительно малайзийской позиции в ситуации. А его заявления не служат интересам семей жертв.

«К сожалению, несмотря на все договоренности и выводы, которые были задокументированы, мы делаем вывод, что вы постоянно ставите под сомнение целостность и независимость расследования JIT», - заявили в фонде, представляющем семьи погибших.