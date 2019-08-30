В Грузии заявляют о росте напряженности у линии российской оккупации

С 7 августа оккупационный режим непрерывно осуществляют незаконные и необоснованные провокации против Грузии.

«Коалиция за суверенные выборы» - Грузия 2020 (группа известных экспертов, объединенных для предотвращения и противодействия иностранному влиянию в Грузии, - ред.) заявляет об эскалации напряженности на линиях оккупации и заявляет протест против агрессивных действий России на территории Грузии.

«Мы требуем от российского общества, журналистов, экспертного сообщества, оппозиционных политиков незамедлительно высказать четкую позицию о преступности действий российского руководства. Мы призываем международное сообщество не повторять ошибок 2008 года и незамедлительно отреагировать на агрессию Кремля против суверенного государства. Мы призываем созвать Совет безопасности ООН. Подготовить пакет санкций против агрессора. Прислать в Грузию дополнительные наблюдательные миссии и задействовать все возможные инструменты реагирования для предотвращения угрозы, которая исходит от Кремля гражданам Грузии и будущему страны и региона», - говорится в срочном заявлении, обнародованном в СМИ.

В коалиции заявили, что с 7 августа оккупационный режим непрерывно осуществляют незаконные и необоснованные провокации против Грузии.

«На данный момент ситуация вышла за рамки обычных провокаций, к которым Грузия привыкла за 11 лет оккупации. Поддерживаемый Кремлем непризнанный режим уже несколько дней напрямую угрожает Грузии военным конфликтом, напоминая о российско-грузинской войне 2008 года», - говорится в заявлении.

Также сообщается, что угрозы идут на фоне процесса бордеризации и похищений граждан Грузии - девять человек было похищено с начала месяца.

«Непосредственно у линии разграничения уже сутки размещены солдаты и военная техника оккупационных сил. Накануне Грузии был поставлен «ультиматум» с требованием убрать грузинский полицейский пост, который находится на контролируемой Грузией ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ. После отказа, оккупационные силы угрожают силовым решением», - говорится в обращении.

В коалиции напоминают, что «безопасность» оккупированного региона Грузии (т.н. Южной Осетии) обеспечивает Российская Федерация, поэтому разговоры об «осетинах», которые «защищают» «свои» «границы» - провокация и пропаганда.

«Отсутствие четкой осуждающей позиции России по случаям агрессии на линиях оккупации, лишь подтверждает прямое участие Кремля в новых провокациях против Грузии. Факт, что новая волна агрессии контролируется из Кремля виден и по стандартной кампании лжи в российских СМИ, которые весь месяц уделяют очень большое внимание, то «выборам» в Абхазии, то «провокациям грузин». Провокациями и эскалацией занимается именно российская сторона, что подтверждено и международными наблюдателями. Ситуация очень опасная и напряженная. Грузия на всех уровнях ведет работу по деэскалации, а также информированию международного сообщества о новом развитии абсолютно необоснованной агрессии со стороны оккупационных сил. Без незамедлительной и однозначной реакции международного сообщества окупационный режим не прекратит безнаказанные провокации против суверенного государства», - говорится в заявлении.