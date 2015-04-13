США, Китай и Россия имели наибольшие военные расходы в 2014 году - эксперты

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал сегодня очередной доклад о состоянии глобальной торговли оружием и расходов на вооружение, передает ТАСС.

Согласно приведенным в нем данным, в 2014 году в мировом объеме военных расходов на долю РФ приходится 4,8%, что ставит ее на третье место после США (34%) и Китая (12%).

Военные расходы России в 2014 году возросли по сравнению с 2013 годом на 8,1% и составляют 84, 5 млрд долл., или 4,5% ВВП.

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"Но Россия планировала это увеличение еще до кризиса в Украине", - отмечается в докладе.

Из-за сокращения доходов от продажи нефти в 2014 году оборонный бюджет страны был скорректирован на 5% в сторону уменьшения.

США, имея самые большие военные расходы в мире (почти в 3 раза превосходят китайские), в 2014 году сократили ассигнования на армию на 6,5%. Это было сделано как одна из мер борьбы с дефицитом бюджета, определенных законодателями в соответствии с законом о бюджетном контроле от 2011 года.

"Тем не менее, в этой сфере США продолжают находиться на исторически высоком уровне, который почти соответствует в реальном исчислении пиковому уровню конца 80-х годов", - отмечают авторы доклада.

Всего на военные цели было израсходовано 610 млрд долл. или 3,5% ВВП. Ожидается, что в 2015 году урезание военного бюджета продолжится, однако не так резко. После достижения наибольшего объема в 2010 году расходы на армию упали в реальном выражении на 19,8%

Военные расходы Китая шли в ногу с темпами развития экономики, по оценкам СИПРИ, стабильно сохраняя в прошлом десятилетии процентный показатель относительно ВВП - от 2 до 2,2%. В абсолютных цифрах показатель вырос на 9,7% и составляет 216 млрд долл .

Как отмечается в докладе, в 2014 году расходы Украины увеличились на 23% и составляют, по предварительной оценке, 4 млрд долл.

"Эта оценка, вероятно, не включает все расходы на войну, и окончательная цифра может быть выше", - говорится в документе.

В 2015 Украина планирует удвоить расходы на вооружение.

Кроме того, по данным экспертов, в прошлом году общий мировой объем ассигнований на военные цели равнялся 1776 млрд долл., что на 0,4% меньше, чем в 2013 году, и составил по отношению к глобальному ВВП 2,4%. Уже третий год подряд военные бюджеты демонстрируют тенденцию к сокращению.

Авторы доклада отмечают, что на фоне украинского кризиса расположенные вблизи России страны - в Центральной Европе, Прибалтике и Скандинавии - стали наращивать военные бюджеты.

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В других странах Запада эта тенденция проявляется в меньшей степени, даже несмотря на призывы НАТО к своим членам тратить на военные нужды 2% ВВП. В Западной Европе наибольшие расходы на оборону несут Франция, Великобритания, Германия, Италия и Испания. Все они намеревались продолжить в 2015 году их сокращение, пусть и в незначительном объеме. Однако Германия уже объявила о планах относительно увеличения этой статьи бюджета в среднесрочной перспективе.