Украина заняла 58 место в мировом рейтинге производителей вооружений
13:00, 15 декабря 2014Политика
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Государственный концерн "Укроборонпром" второй год подряд занял 58 место в рейтинге мировых производителей вооружений.
"Укроборонпром" занял 58 место в рейтинге производителей вооружений / wartime.org.ua
Данный рейтинг составляет Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), сообщает "Апостроф".
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Объем продажукраинского госконцерна в 2013 году составлял $1,680 млрд, что на $240 млн больше показателя предыдущего года.
Лидерами по объемам продаж остаются американские корпорации.
В рейтинге не учитываются китайские производители вооружений, поскольку информация об их доходах, по данным SIPRI, крайне неточная.
Рейтинг составлен по данным о выручке от продажи вооружений в 2013 году. Общая выручка всех 100 компаний, которые оказались в списке - $402 млрд. Это на 2% меньше, чем годом ранее.
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