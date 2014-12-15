Украина заняла 58 место в мировом рейтинге производителей вооружений

Данный рейтинг составляет Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), сообщает "Апостроф".

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Объем продажукраинского госконцерна в 2013 году составлял $1,680 млрд, что на $240 млн больше показателя предыдущего года.

Лидерами по объемам продаж остаются американские корпорации.

В рейтинге не учитываются китайские производители вооружений, поскольку информация об их доходах, по данным SIPRI, крайне неточная.

Рейтинг составлен по данным о выручке от продажи вооружений в 2013 году. Общая выручка всех 100 компаний, которые оказались в списке - $402 млрд. Это на 2% меньше, чем годом ранее.