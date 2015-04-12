Россия сосредотачивает боевую авиацию и наземные силы на границе с Украиной

Цель тренировок - научить пилотов находить и обезвреживать наземные цели, передает ТСН.

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Экипажи вылетали на задание как самостоятельно, так и в работе с другими.

Кроме боевой авиации Кремль сосредотачивает на границе с Украиной и наземные силы. По данным штаба АТО, в Ростовской области собрали более 53 тысяч российских военных.

Ранее УНИАН сообщал, что российские силовики на учениях на границе с Украиной "нейтрализовали" боевиков.