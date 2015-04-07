Российские силовики на учениях на границе с Украиной "нейтрализовали" боевиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Внутренних войск МВД РФ, тактическое занятие в рамках оперативно-стратегического учения «Заслон - 2015» прошло в учебном центре Северо-Кавказского регионального командования (поселок Кадамовский, Ростовская область).

«В ходе тактического занятия военнослужащие подразделений отдельной бригады оперативного назначения (Новочеркасск) во взаимодействии с авиационными, артиллеристскими и моторизованными воинскими частями отработали приемы действий при проведении специальных мероприятий по выявлению и нейтрализации представителей условного незаконного вооруженного формирования, обеспечили безопасность населения в условиях дестабилизации общественно-политической обстановки», - говорится в сообщении.

В соответствии с планом подготовки Внутренних войск МВД РФ со 2 по 10 апреля проводится оперативно-стратегическое учение «Заслон - 2015».

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Тема учения - «Применение войск (сил) при осложнении оперативной обстановки в регионах Российской Федерации». Выбор темы связан с новыми угрозами внутренней безопасности государства и напрямую обусловлен законом «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации». В соответствии с этим законом на Внутренние войска возложены ряд задач, в том числе: участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом, охрана важных государственных объектов и специальных грузов, участие в территориальной обороне РФ, говорится в сообщении.

Оперативно-стратегическое учение проходит на территории Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов. К учению привлечены около 40 тыс. человек и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники.

Как сообщал УНИАН, 26 марта президент России Владимир Путин потребовал от ФСБ не допускать возвращения в РФ россиян, которые воюют в «горячих» точках.

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«Вы знаете, что выходцы из России и других стран СНГ проходят «обкатку» в ряде так называемых «горячих» точек, в том числе в рядах так называемого «Исламского государства», на территории Сирии и ряда других стран, и затем могут быть использованы против нас, против России и наших соседей», - сказал Путин.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.