Трамп хочет провести следующий саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами

По словам американского лидера, гольф-клуб Trump Doral является идеальным выбором с точки зрения размеров и расположения.

Президент США Дональд Трамп предложил провести саммит "Большой семерки" (G7) в 2020 году в своем гольф-клубе Trump Doral в Майами.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам Трампа, этот курорт является идеальным выбором, как благодаря его размерам, так и потому, что он расположен всего в 5 минутах езды от аэропорта Майами.

Вместе с тем президент США отметил, что окончательное решение еще не принято, но добавил, что пока не найдено другое места, которое могло приблизиться к конкуренции с Trump Doral.

Страны "Большой семерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Италия) принимают саммит по очереди. В этом году он проходит во французском городе Биаррице.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает возможности приглашения президента России Владимира Путина в следующем году на саммит "Большой семерки", который состоится в США.