Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году - СМИ

Ранее Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в состав «Большой семерки».

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключил возможности приглашения президента России Владимира Путина в следующем году на саммит «Большой семерки», который состоится в США.

Как сообщает Bloomberg, об этом президент США сказал в воскресенье, 25 августа, во французском городе Биаррице перед началом дневной сессии G7.

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«Президент Дональд Трамп говорит, что «вполне возможно», что он пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит «Большой семерки» в США в следующем году», - говорится в публикации агентства.

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в состав G8. Формат «Большой восьмерки» в 2014 году был трансформирован в «Большую семерку» из-за оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.

Германия и Великобритания выступили против.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение РФ в G7 является возможным после урегулирования кризиса в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в G7 только после прекращения агрессии против Украины.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление Зеленского «бессмысленным набором букв» и пообещала «по-братски» помочь.

Затем в Администрации президента США заявили, что Россия первой должна попросить о возвращение в формат «Большой семерки».