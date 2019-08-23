Могла быть рыба или водоросли: власти России связали обнаруженную у врача радиацию с пищей

В России дозу облучения обнаружили только у одного врача.

В России при обследовании более 110 человек в Архангельске обнаружили дозу облучения только у одного врача.

Об этом информирует пресс-служба региональной власти.

Отмечается, что обследование проводили в мобильной лаборатории непосредственно в Архангельске, поскольку в Москве это "вызывало ряд сложностей".

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"По результатам клинического обследования ни в одном из случаев не выявлено радиоактивного загрязнения одежды, поверхности тела. Не выявлено также инкорпорации радионуклидов", – говорится в сообщении.

В то же время у одного из врачей в мышечных тканях обнаружены следовые, подпороговые элементы цезия-137. Но официальная власть этот факт не связывает с ядерным взрывом на полигоне.

"Цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках и водорослях. Вероятно, в организм человека этот элемент мог попасть через пищу", – объясняют представители региональной власти.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Российской Федерации на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельска, произошел взрыв.

Он сопровождался человеческими жертвами и кратковременным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии – в норме. Однако датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск.

Также район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.