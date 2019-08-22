В Праге облили красной краской памятник советскому маршалу

Также неизвестные исписали белой краской подножие памятника.

Неизвестные вандалы в очередной раз облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в столице Чехии - Праге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Denik N.

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Неизвестные облили красной краской постамент, на котором стоит памятник, а у подножия написали белой краской: "Нет кровавому маршалу, мы не забудем" и дату 1968.

В пражской полиции, в свою очередь, отметили, что правоохранители обследуют отпечатки ног и изучат записи с камер наблюдения, чтобы найти исполнителей.

Вандалам грозит один год лишения свободы.

Следует отметить, что памятник Коневу уже не впервые становится объектом атак – наносили надписи и обливали краской его уже несколько раз.

Ранее на памятнике пражские власти установили пояснительные таблички на чешском, английском и русском языках, в которых изложена биография маршала "со всеми ее достоинствами и недостатками". Такой шаг возмутил Россию.

После присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был вовлечен в подавление венгерского восстания в 1956 году, а также присутствовал в Берлине на время строительства Берлинской стены в 1961 году. 1968 год - это дата советского вторжения в Чехословакию.