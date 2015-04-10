НАТО снова поднял истребители на перехват военного самолета РФ над Балтией
Истребители НАТО 9 апреля поднялись в воздух с литовской базы в Шяуляе, чтобы сопроводить разведывательный самолет "Ил-20" РФ, летевший с выключенным передатчиком и не поддерживающий связь с диспетчерами.
"Был идентифицирован "Ил-20", который летел без плана, без транспондера, не поддерживал связь с диспетчерами", - сообщила заведующая отделом информирования общественности Виктория Чемините, сообщает ZN.UA со ссылкой на Delfi.lt.
На прошлой неделе было зафиксировано три таких случая. Во время двух случаев истребители также поднимались с базы в Шяуляе, еще раз - с эстонской Эмари. В последние месяцы самолеты военно-воздушных сил НАТО уже неоднократно перехватывали российские военные самолеты над Балтикой.
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По данным альянса, в 2014 году самолеты НАТО поднимались в воздух на перехват российских самолетов в три раза чаще, чем годом ранее.
16 марта Россия привела Северный флот в полную боевую готовность в рамках "внезапной проверки". К проверке привлечены 38 тыс. военнослужащих, 3360 единиц военной техники, 41 корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов.