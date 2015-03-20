Вооруженные силы Латвии перехватили российский военный самолет
18:42, 20 марта 2015Мир
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Патрульный самолет вооруженных сил Латвии поднялся на перехват российского Ил-20 над Балтикой.
Вооруженные силы Латвии перехватили российский Ил-76 / фото УП
Об этом говорится в "Твиттере" Национальных вооруженных сил Латвии.
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"Сегодня патрульный самолет поднялся на перехват российского военного самолета Ил-20 над Балтийским морем неподалеку от границ Латвии", - говорится в сообщении.
При этом воздушное пространство стран Балтии не было нарушено.
Как сообщалось, 18 марта над Балтикой были перехвачены 7 российских военных самолетов.
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