Путин поднял по тревоге Северный флот России и ВДВ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной России.

По словам министра, к проверке привлечены 38 тысяч военнослужащих, 3360 единиц военной техники, 41 корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов.

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Ранее сообщалось, что Россия проводит в приграничном с Украиной военном округе учения с применением новейших артиллерийских систем. К учениям привлечены около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.