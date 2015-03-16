Путин поднял по тревоге Северный флот России и ВДВ
09:56, 16 марта 2015Мир
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Президент России Владимир Путин отдал указание на приведение с 08:00 по московскому времени Северного флота, отдельных соединений Западного военного округа и ВДВ в полную боевую готовность.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной России.
По словам министра, к проверке привлечены 38 тысяч военнослужащих, 3360 единиц военной техники, 41 корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов.
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Ранее сообщалось, что Россия проводит в приграничном с Украиной военном округе учения с применением новейших артиллерийских систем. К учениям привлечены около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.
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