Макрон встретится с Путиным накануне саммита G7 во Франции

Президент Франции отметил, что примет Путина в летней резиденции на французском средиземноморском побережье.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 19 августа, накануне саммита "Большой семерки", примет на юге страны президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

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Макрон отметил, что встреча с Путиным состоится в его летней резиденции, средневековой крепости Брегансон на французском средиземноморском побережье.

По словам президента Франции, форт выбрали потому, что он позволяет "работать в изоляции... и принимать иностранных лидеров".

В то же время, как отмечает "Интерфакс", в Кремле заявили, что "визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается".

После переговоров Макрона и Путина Франция 24-26 августа примет саммит лидеров "Большой семерки". Франция в этом году председательствует в G7.

Как сообщал УНИАН, в конце июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Украине и "нормандского формата".