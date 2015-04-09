Порошенко может назначить трех своих людей в Высшем совете юстиции уже в апреле - АП

Об этом в эфире "5 канала" сообщил председатель Совета по вопросам судебной реформы при президенте Украины Алексей Филатов, пишет Еспресо.TV.

"Надеюсь, президент назначит трех членов Высшего совета юстиции уже в этом месяце", - сказал Филатов.

Он подчеркнул, что президент заполнит свою квоту в совете согласно рекомендации независимой Конкурсной комиссии.

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"В отношении тех членов совета, которых назначает президент, будет проведен открытый конкурс, сформирована независимая Конкурсная комиссия, которая представит президенту рекомендации, из которых он будет выбирать", - отметил председатель Совета по вопросам судебной реформы.

Он выразил надежду, что другие органы, которые назначают членов Высшего совета юстиции, тоже не будут медлить с представлением своих представителей.

"Очень радует, что среди кандидатур, которые поданы на избрание соответствующими органами, есть очень много уважаемых и авторитетных судей, адвокатов и юристов, которые действительно могут сделать работу ВСЮ эффективной", - подытожил Филатов.

Как известно, ВСЮ состоит из 20 членов. Верховная Рада, президент, съезд судей, съезд адвокатов, съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений назначают в Высший совет юстиции по три члена, а всеукраинская конференция работников прокуратуры - двух. Кроме того, в состав ВСЮ входят председатель Верховного суда, Генпрокурор и министр юстиции.