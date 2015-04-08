Бостонскому террористу Царнаеву грозит смертная казнь

21:50, 08 апреля 2015
Мир
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Обвиняемый в организации теракта на Бостонском марафоне Джохар Царнаев признан виновным по всем 17 обвинениям, по которым ему грозит смертная казнь.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

В частности, Царнаев признан виновным в сговоре по применению оружия массового поражения, в том, что владел и использовал орудия теракта, в том, что он виновен в гибели всех трех жертв теракта и полицейского офицера, погибшего в перестрелке с братьями Царнаевыми, в организации взрыва в общественном месте, повлекшем смерть людей.

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Отмечается, что в целом в отношении Царнаева выдвинуты 30 обвинений.

Защита строила стратегию на том, что Царнаев якобы находился полностью под влиянием своего старшего брата Тамерлана, который был убит в перестрелке с полицией через несколько дней после теракта в апреле 2013 года.

Отметим, что в 2013 году Джохар Царнаев не признал свою вину по всем обвинениям, относящимся к делу о взрыве бомб на Бостонском марафоне.

Напомним, в апреле 2013 года 3 человека, в том числе восьмилетний мальчик, погибли при взрыве двух взрывных устройств на Бостонском марафоне. Они были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками. В результате теракта свыше 260 человек получили ранения, многие из них лишились конечностей. 

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