Рэнд Пол выдвигается в президенты США от республиканцев - СМИ

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

”Я хочу стать президентом, чтобы вернуть нашу страну к принципам свободы и ограниченного вмешательства правительства”, - говорится в сообщении на его сайте.

Сенатор Пол существенно отличается от большинства республиканских политиков, поскольку его взгляды в большой степени являются либертарианскими.

Пола любят далеко не все его соратники по Республиканской партии. Ему открыто предъявляют претензии из-за его взглядов на использование беспилотников и санкции против Кубы и Ирана.

Пол также задавал неудобные вопросы о численности американской армии и предлагал смягчить законы о немедицинском использовании марихуаны, поскольку содержание любителей легких наркотиков в тюрьмах слишком дорого обходится налогоплательщикам. Его отец, бывший член палаты представителей Рон Пол, несколько раз неудачно выдвигался в президенты США, но пользовался поддержкой среди либертарианцев. Последние традиционно считают, что вмешательство государства в экономику должно быть минимальным, а налоги нужно снижать.

Рэнд Пол намерен ориентироваться на молодое поколение американцев, поэтому рассчитывает сделать в своей кампании акцент на новых технологиях и соцсетях.

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Планируется, что Пол сам объявит о своем выдвижении уже сегодня.

Кандидату от республиканцев, вероятно, придется соперничать с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, которую считают фаворитом Демократической партии.

Клинтон, как ожидается, объявит о своем выдвижении в ближайшие две недели