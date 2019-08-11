В Мексике наркокартель застрелил и расчленил 19 человек
Во время кровавых расправ учасники мексиканского наркокартеля застрелили и расчленили 19 человек.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В городе Уруапан полицейские нашли 19 трупов. 9 тел были подвешены под путепроводом, других расчленили и бросели просто посреди дороги.
Рядом с местом преступления вывесили флаг с аббревиатурой одного из самых жестоких наркокартелей Халиско. Они еще называют себя карателями нового поколения. На флаге преступники оставили угрозу другому клану - Виагре.
Полиция штата отметила, что эти две группировки воюют между собой не один год за сферы влияния и маршруты доставки наркотиков.
Как сообщал УНИАН, суд в США в среду, 17 июля, приговорил к пожизненному заключению 62-летнего мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу "Эль Чапо" ("Коротышка").