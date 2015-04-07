Frankfurter Allgemeine: Немного мира?

Об этом пишет Фолькер Застров в своей статье «Немного мира?», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Как будут развиваться события на Ближнем Востоке, зависит от того, будет реализована ядерная сделка с Ираном или нет. Пока это не ясно. Хотя переговоры в Лозанне завершились хорошо. Но это само по себе неудивительно – несмотря на жесткость и черствость, с которой выступал министр иностранных дел Ирана Зариф; иногда даже казалось, что переговоры на грани срыва. Но Тегеран и Вашингтон подготовили их в тайне, и в конечном счете было принято совместное решение. Биньямин Нетаньяху знал это. Поэтому его выступление в Конгрессе США несколько недель назад было не только израильской предвыборной кампанией на американской земле, но и предупреждением. Израиль сделает все возможное, чтобы ядерное соглашение не вступило в силу.

Причины больше геостратегические, чем касающиеся политики безопасности. Разумеется, соглашение предусматривает более высокий уровень безопасности касательно иранских ядерных амбиций, чем нынешняя ситуация. Угроза иранской ядерной бомбы будет значительно сокращена. И профилактический военный удар по Ирану, что неоднократно озвучивалось в Израиле, мягко говоря, не способствовал бы повышению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Но сейчас речь об этом не идет. Нет, израильские опасения касаются, в основном, политического веса, который Иран приобрел в последние десятилетия. После подписания соглашения он будет продолжать расти, и Нетаньяху опасается, что Тегеран может стать доминирующей властью в регионе. Он уже многого достиг на этом пути, извлекая выгоду из агрессивной, но ловкой внешней политики, и из распада политического порядка на Ближнем Востоке. Все началось в семидесятые годы: не только с замены шахского режима на исламскую теократию в 1979 году, но и с интеграции террористических стратегий по разрешению конфликта.

Иран также не хочет распространения ИГ

Теперь это, конечно, не отличительная черта Ирана. Джихадизм, то есть сочетание исламизма и террора, коренится в суннитской Саудовской Аравии. После того как «Коалиция желающих» в 2003 году в Ираке подорвала «свинцовую пластину», которая еще немного сдерживала внутримусульманский религиозный конфликт между шиитами и суннитами, между обеими группами идет открытая война. Иран и Саудовская Аравия являются в настоящее время наиболее важными исламскими государствами в регионе, которые по-прежнему функционируют. Одна из них когда-то была союзником Соединенных Штатов, другая по-прежнему им остается. Больше различий между этими двумя странами, вряд ли, можно назвать.

Поэтому, ситуация существенно изменится, если сейчас – с помощью ядерной сделки –Иран выйдет из десятилетий изоляции и снова, как и прежде, наладит связи с Западом. По самым смелым надеждам, это может помочь разрушить «чары» семидесятых.

Не может быть ничего плохого в том, что снова появятся общие интересы и ослабнет противостояние. Поскольку, в таком случае, есть шанс, что Иран избавится от идеи теократии и выберет цивилизованную политику, для которой в богатой традиции этой страны существует много примеров. Во всяком случае, Иран, как и Запад, разумеется, не заинтересован в распространении «варварской власти», которую придумал бывший теоретик Аль-Каиды Абу Бакр Наджи, и которую ИГ возвело до уровня убийственной программы.

Но ничего еще не решено: внешняя и внутренняя политика всегда смешиваются в этом вопросе; противники соглашения в ближайшие несколько месяцев будет делать все возможное, чтобы предотвратить его подписание.