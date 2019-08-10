Рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

Также снизилось число тех, кто считает, что Владимир Путин на посту президента РФ работает хорошо.

У президента России Владимира Путина снизилась поддержка - голосовать за него на выборах готовы только 43%.

Об этом говорится в исследовании фонда "Общественное мнение", передает Би-Би-Си.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за минувшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%.

Читайте такжеWall Street Journal: Путин может усилить войну против Украины или начать новую из-за протестов

При этом, как показал опрос ФОМ, рейтинги других политиков не изменились.

Также, по данным ФОМ, снизилось число тех, кто считает, что Путин на посту работает хорошо - с 64% в июле до 60% сейчас. 27% сообщили социологам, что президент на посту работает плохо, а 12% затруднились с оценкой. Это уровень декабря-января 2018-2019 года, в тот момент рейтинги Путина переживали очередное снижение.

Также 36% заявили, что стали меньше доверять президенту за последний месяц - и лишь у 15% доверие к главе государства выросло. 49% не смогли ответить на этот вопрос.

В конце июля, социологи "Левада-центра" выяснили, что более трети россиян (38%) не хотели бы, чтобы Путин остался президентом после окончания нынешнего срока в 2024 году.

Эксперты связывают снижение рейтинга с масштабными пожарами в Сибири и протестами из-за выборов в Мосгордуму - и прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.

Также в данных исследования говорится, что почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года