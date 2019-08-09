Экс-президента Киргизстана Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности

Атамбаеву предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Бывший президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев заключен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) до 26 августа.

Об этом рассказал адвокат политика Сергей Слесарев, сообщает РИА Новости.

"Судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов экстренно провел в ГКНБ выездное заседание и избрал меру пресечения", - сказал адвокат.

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По словам Слесарева, его подзащитному предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Защита Атамбаева намерена добиваться его освобождения через международные суды.

На данный момент, по словам Слесарева, адвокаты пытаются разрешить ситуацию своими усилиями, опираясь на внутреннее законодательство страны, однако суд заставляет сомневаться в его беспристрастности.

7 августа силовикам не удалось успешно повести операцию по задержанию Атамбаева. События происходили в деревне Кой-Таш: бойцы спецназа ворвались в дом бывшего президента. Его сторонники оказали сопротивление правоохранителям, в результате столкновений пострадали обе стороны конфликта. На следующий день бывший лидер Киргизии решил сдаться силовикам после долгих переговоров. Вечером 8 августа он был задержан и отправлен в Бишкек.

Позже стало известно, что в Бишкеке милиция начала разгон митингующих на площади Ала-Тоо, собравшихся в поддержку экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.