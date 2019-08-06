цей матеріал доступний українською

Президент Польши назначил парламентские выборы на 13 октября

23:23, 06 августа 2019
Мир
41 0
Анджей Дуда / REUTERS

Об этом заявил спикер президента Блажей Спихальский, сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Читайте такжеПрезидент Греции распустил парламент и назначил досрочные выборы

"Президент Анджей Дуда буквально только что подписал соответствующее распоряжение о назначении 13 октября в качестве даты парламентских выборов. Это распоряжение было передано в Канцелярию Председателя Совета Министров для публикации в Официальном вестнике", - сказал он.

После публикации постановления в Официальном вестнике, не позднее пятого дня с даты назначения выборов, должна официально начаться избирательная кампания.

Согласно Конституции Польши, парламентские выборы назначает президент не позднее чем за 90 дней до истечения 4 лет с начала срока полномочий Сейма и Сената.

По результатам последних опросов, наибольшей популярностью у поляков пользуется правящая партия "Право и справедливость".

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Израиля проголосовал за самороспуск и объявил проведение вторых за год внеочередных выборов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #парламент#Польща#Анджей Дуда