В Израиле пройдут вторые за год досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы должны пройти осенью 2019 года.

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и объявил проведение вторых за год внеочередных выборов. Читайте такжеИзраиль и Хамас договорились о перемирии на полгода

Об этом сообщает ВВС. Причиной стало то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалицию.

Досрочные выборы должны пройти осенью 2019 года.

Напомним, что 9 апреля в Израиле прошли досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 39 партий и блоков.

Основная борьба развернулась между правой партией Ликуд, возглавляемой нынешним премьером страны Биньямином Нетаньяху, и новым блоком Кахоль-лаван под руководством бывшего начальника Генштаба Бени Ганца и экс-министра финансов Яира Лапида.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его конкурент, бывший военачальник Бени Ганц объявили о победе своих партий на парламентских выборах в Израиле.

Оппозиция в среду, 10 апреля признала поражение на выборах.