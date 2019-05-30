В Израиле пройдут вторые за год досрочные выборы в парламент
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и объявил проведение вторых за год внеочередных выборов.
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Об этом сообщает ВВС. Причиной стало то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалицию.
Досрочные выборы должны пройти осенью 2019 года.
Напомним, что 9 апреля в Израиле прошли досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 39 партий и блоков.
Основная борьба развернулась между правой партией Ликуд, возглавляемой нынешним премьером страны Биньямином Нетаньяху, и новым блоком Кахоль-лаван под руководством бывшего начальника Генштаба Бени Ганца и экс-министра финансов Яира Лапида.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его конкурент, бывший военачальник Бени Ганц объявили о победе своих партий на парламентских выборах в Израиле.
Оппозиция в среду, 10 апреля признала поражение на выборах.