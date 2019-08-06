Взрывы на арсенале под Красноярском: число пострадавших увеличилось до 12 человек (видео)

Шестеро людей были госпитализированы с травмами средней тяжести.

В результате взрывов на складе боеприпасов под городом Ачинск Красноярского края РФ пострадали 12 человек.

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По информации Министерства здравоохранения Красноярского Края, все пострадавшие – взрослые. Шестеро из них были госпитализированы с поражениями средней тяжести. Четыре человека находятся в Ачинской межрайонной больнице. Двоих пациентов направили в Красноярске. Мужчинам оказывается медпомощь в Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн и краевой офтальмологической больнице. Состояние госпитализированных средней тяжести.

Еще у шестерых пострадавших легкие травмы, им оказали помощь без госпитализации.

Накануне, 5 августа, на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Личный состав был эвакуирован. Также эвакуация была объявлена в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от эпицентра ЧП. Всего, по данным МЧС, могут быть эвакуированы жители четырех поселений. СМИ сообщали о семи пострадавших.