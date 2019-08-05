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Взрывы боеприпасов под Красноярском: СМИ сообщают о 7 пострадавших

17:50, 05 августа 2019
Мир
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Взрывы на военном складе начались в полдень / фото: vk.com/Коммунальный Мост

Количество пострадавших во время взрывов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до семи, четверо из них являются военнослужащими.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ачинскую межрайонную больницу.

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«У нас четверо военнослужащих. Двое госпитализированы, двое пока у нас остаются, но они амбулаторные пациенты, им госпитализация не нужна», - уточнили в больнице.

Отмечается, что сегодня, 5 августа, около 13:00 (по киевскому времени) на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Личный состав был эвакуирован. Также эвакуация была объявлена в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от эпицентра ЧП.

Всего, по данным МЧС, могут быть эвакуированы жители четырех поселений.

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Теги: #Россия#взрывы#Красноярский край