Взрывы боеприпасов под Красноярском: СМИ сообщают о 7 пострадавших

Среди них - четверо военнослужащих.

Количество пострадавших во время взрывов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до семи, четверо из них являются военнослужащими.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ачинскую межрайонную больницу.

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«У нас четверо военнослужащих. Двое госпитализированы, двое пока у нас остаются, но они амбулаторные пациенты, им госпитализация не нужна», - уточнили в больнице.

Отмечается, что сегодня, 5 августа, около 13:00 (по киевскому времени) на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Личный состав был эвакуирован. Также эвакуация была объявлена в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от эпицентра ЧП.

Всего, по данным МЧС, могут быть эвакуированы жители четырех поселений.