Взрывы боеприпасов под Красноярском: СМИ сообщают о 7 пострадавших
Количество пострадавших во время взрывов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до семи, четверо из них являются военнослужащими.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ачинскую межрайонную больницу.
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«У нас четверо военнослужащих. Двое госпитализированы, двое пока у нас остаются, но они амбулаторные пациенты, им госпитализация не нужна», - уточнили в больнице.
Отмечается, что сегодня, 5 августа, около 13:00 (по киевскому времени) на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
Личный состав был эвакуирован. Также эвакуация была объявлена в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от эпицентра ЧП.
Всего, по данным МЧС, могут быть эвакуированы жители четырех поселений.