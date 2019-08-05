Во время взрывов в Красноярске над военными складами пролетали два пассажирских самолета

Траектория движения самолетов проходила в 5-10 км от предполагаемого эпицентра взрывов.

Во время взрывов на артиллерийском складе в воинской части в селе Каменка Красноярского края РФ над соседним городом Ачинск пролетали два пассажирских самолета.

Это следует из данных сервиса Flightradar24, передает «Интерфакс».

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Траектория движения самолетов проходила в 5-10 км от предполагаемого эпицентра взрывов. Оба авиарейса благополучно продолжили полет после выхода из опасной зоны.

Пожар на складах начался в понедельник, 5 августа, около 13:00 по московскому времени. Между тем в 16:21 сервис зафиксировал пролет над Ачинском пассажирского самолета ATR-42 авиакомпании "Нордстар", который выполнял рейс Омск-Красноярск на высоте 7,6 километра.

В 16:25 эту же точку пролетел лайнер А320 "Уральских авиалиний", следуя из Иркутска в Екатеринбург на эшелоне высотой 11 километров.

Отмечается, что на данный момент воздушное пространство в радиусе 20 км от эпицентра взрывов на территории военного склада в Ачинске закрыто. Эта зона охватывает весь город Ачинск, все пригороды и соседний город Назарово.

Как сообщал УНИАН, в результате взрывов на артиллерийском складе повреждены жилые дома. Как минимум два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями, на место ЧП направлены автобусы для эвакуации.