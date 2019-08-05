В центре Каира произошел мощный взрыв: погибли 17 человек, 32 получили ранения (фото, видео)
В центре Каира (Египет) прогремел мощный взрыв. В результате погибли по крайней мере 19 человек, не менее 30 получили ранения.
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Как передает DW, рвануло возле онкологического центра. Там произошло ДТП с участием нескольких авто. Ее следствием стал большой пожар.
Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать баллон с кислородом, который разорвался, однако не понятно, находился ли он внутри здания или снаружи.
Источники рассказали агентству Reuters, что прокурор Египта расследует причину инцидента, однако официального заявления о том, что это может быть теракт, нет.
Explosion inside a car in egypt's Cairo kills 17 people, wounds 32 pic.twitter.com/47I2xyAWCD— Nergez ♡ (@graygallaxy) August 5, 2019
Как сообщал УНИАН, в США 3 и 4 августа в трех разных городах злоумышленники открыли огонь по людям. В результате инцидентов погибли по меньшей мере 29 человек и десятки пострадали.