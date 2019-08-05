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В центре Каира произошел мощный взрыв: погибли 17 человек, 32 получили ранения (фото, видео)

10:18, 05 августа 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Как передает DW, рвануло возле онкологического центра. Там произошло ДТП с участием нескольких авто. Ее следствием стал большой пожар.

Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать баллон с кислородом, который разорвался, однако не понятно, находился ли он внутри здания или снаружи.

Источники рассказали агентству Reuters, что прокурор Египта расследует причину инцидента, однако официального заявления о том, что это может быть теракт, нет.

Как сообщал УНИАН, в США 3 и 4 августа в трех разных городах злоумышленники открыли огонь по людям. В результате инцидентов погибли по меньшей мере 29 человек и десятки пострадали.

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Теги: #Каир#взрыв в Египте