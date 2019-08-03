В Вашингтоне легкомоторный самолет сел на проезжую часть (видео)
02:35, 03 августа 2019Мир
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На кадрах видно, как воздушное судно спускает шасси на трассу с оживленным движением транспорта.
Приземление было вынужденным / скриншот
В Вашингтоне легкомоторный самолет сел на проезжую часть, изрядно напугав водителей.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Курьез сняли видеорегистраторы. На кадрах видно, как воздушное судно спускает шасси на трассу с оживленным движением транспорта. К счастью, во время экстремальной посадки, никто не пострадал.
Впрочем, в полиции было немало вопросов. Впоследствии выяснилось, что приземление было вынужденным. В самолете вышла из строя топливная система, поэтому наказывать пилота правоохранители не будут.
Опасное приземление: в Вашингтоне легкомоторный самолет сел на проезжую часть
Как сообщал УНИАН, в среду, 31 июля, в Калифорнии разбился истребитель F/A-18E Военно-морских сил США.
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