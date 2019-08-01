В Калифорнии потерпел крушение истребитель ВМС США

Самолет потерпел крушение возле военно-морской авиабазы China Lake.

В среду, 31 июля, в Калифорнии разбился истребитель F/A-18E Военно-морских сил США.

Об этом сообщает ВМС США в Twitter.

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«Примерно в 10:00 утра по тихоокеанскому времени F/A-18E потерпел крушение. Поисково-спасательные работы уже ведутся», - говорится в сообщении.

Самолет потерпел крушение возле военно-морской авиабазы China Lake в 125 милях к северу от Лос-Анджелеса.

О судьбе пилота на данный момент ничего не известно. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Как сообщал УНИАН, вечером 24 июля во время учебного полета потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.