В Калифорнии потерпел крушение истребитель ВМС США
04:02, 01 августа 2019Мир
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Самолет потерпел крушение возле военно-морской авиабазы China Lake.
REUTERS
В среду, 31 июля, в Калифорнии разбился истребитель F/A-18E Военно-морских сил США.
Об этом сообщает ВМС США в Twitter.
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«Примерно в 10:00 утра по тихоокеанскому времени F/A-18E потерпел крушение. Поисково-спасательные работы уже ведутся», - говорится в сообщении.
Самолет потерпел крушение возле военно-морской авиабазы China Lake в 125 милях к северу от Лос-Анджелеса.
О судьбе пилота на данный момент ничего не известно. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.
Как сообщал УНИАН, вечером 24 июля во время учебного полета потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.
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