цей матеріал доступний українською

В Калифорнии потерпел крушение истребитель ВМС США

04:02, 01 августа 2019
Мир
23 0
REUTERS

Об этом сообщает ВМС США в Twitter.

Читайте такжеПоявилось видео перехвата российских бомбардировщиков Южной Кореей

«Примерно в 10:00 утра по тихоокеанскому времени F/A-18E потерпел крушение. Поисково-спасательные работы уже ведутся», - говорится в сообщении.

Самолет потерпел крушение возле военно-морской авиабазы China Lake в 125 милях к северу от Лос-Анджелеса.

О судьбе пилота на данный момент ничего не известно. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Как сообщал УНИАН, вечером 24 июля во время учебного полета потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#истребитель