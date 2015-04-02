Глава МИД Ирана заявил, что решение по ядерной программе найдено

Об этом написал в "Твиттере" министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф, передает Би-би-си.

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"Решения найдены, можно начать работу над проектом соглашения немедленно", - говорится в сообщении Мухаммеда Джавада Зарифа.

Власти Ирана готовы взять на себя обязательство об ограничении программы по обогащению урана сроком на 25 лет.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз и США готовы прекратить действие санкций в отношении Ирана.

По ее словам, ядерный объект в Фордо будет преобразован в исследовательский центр, а единственным объектом по обогащению урана станет Натанц. "(Стороны) договорились в Лозанне заложить основу будущего всеобъемлющего соглашения по ядерной программе, которое должно быть готово к 30 июня", - заявила Федерика Могерини.

Однако соглашение потребует одобрения Совбеза ООН, добавила дипломат.

США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай провели сегодня финальный раунд переговоров по ядерной программе с Ираномв швейцарской Лозанне.

Новости о достигнутом соглашении уже сказались на ценах на нефть марки Brent – в первые 15 минут после объявления итогов встречи она подешевела до $54,23 за баррель.