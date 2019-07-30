В Конгрессе США призвали Трампа ввести новые санкции против России из-за отравления Скрипалей

Закон США предусматривает ужесточение санкций через три месяца после объявления первичных санкций. Санкции против Кремля за попытку отравления Скрипаля Вашингтон ввел еще в августе 2018 года.

В понедельник, 29 июля, влиятельные законодатели призвали президента США Дональда Трампа ввести против Москвы санкции за использование запрещенных средств в ходе неудачной попытки отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

В письме, которое направили Трампу, глава комитета Палаты представителей по международным делам демократ Эллиот Энгел и республиканец Майк Маккол пишут о том, что, согласно закону 1991 года о «Контроле и уничтожении химического и биологического оружия», вторая часть санкций должна была быть введена через три месяца после объявления первичных санкций, сообщает "Радио Свобода".

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Санкции против Кремля за попытку отравления Скрипаля Вашингтон ввел в августе 2018 года. В рамках этих санкций с США выслали 60 российских дипломатов, закрыли консульство России в Сан-Франциско, ввели запрет на передачу России некоторых технологий.

Поскольку Кремль не предоставил суду доказательств отказа от использования химического оружия, закон предусматривает введение более жестких санкций, которые могут коснуться российской финансовой системы, торговых и дипломатических отношений.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Госдепартамент США направил главе ведомства Майку Помпео и президенту США Дональду Трампу второй пакет санкций в деле об отравлении Скрипалей.

Справка УНИАН. Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.