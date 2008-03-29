Лидер Абхазии отказался от предложения Саакашвили

Президент Абхазии Сергей БАГАПШ назвал предложение Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ о «неограниченной автономии» Абхазии пропагандой перед саммитом НАТО и отвергает их. Об этом сообщает Газетa.ru.

«Предложение СААКАШВИЛИ о неограниченной автономии Абхазии – это пропаганда накануне саммита НАТО в Бухаресте. Грузия пытается выставить себя миролюбивой страной в глазах членов североатлантического альянса, куда она стремится», – заявил С.БАГАПШ в субботу. «Предложения СААКАШВИЛИ для нас неприемлемы, и мы их отвергаем», – подчеркнул абхазский лидер.