В Стамбуле задержали более шести тысяч нелегальных мигрантов

Задержанные сирийские беженцы обязаны покинуть столицу до 20 августа.

В Стамбуле в ходе начавшегося 12 июля рейда были задержаны более шести тысяч нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в среду, 24 июля, передает Deutsche Welle.

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Среди задержанных - почти 2700 афганцев, более 1600 пакистанцев и граждане других стран. Их сначала отправят в специальные центры для нелегальных мигрантов, а затем вышлют обратно на родину.

Задержанные сирийцы, не получившие убежище в Турции, будут отправлены в лагеря в провинции Хатай на юге Турции. Все они обязаны покинуть столицу до 20 августа.

По официальным данным, с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция предоставила убежище примерно 3,6 млн сирийцам, которые обязаны жить и работать в тех провинциях, где были прописаны.

Как сообщал УНИАН, Турция намерена начать военную операцию к востоку от реки Евфрат, если на севере Сирии не будет создана "зона безопасности".