Турция начнет военную операцию в Сирии, если не будет создана зона безопасности

Турция ведет переговоры с США о создании зоны безопасности вдоль ее границы.

Турция намерена начать военную операцию к востоку от реки Евфрат, если на севере Сирии не будет создана "зона безопасности".

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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"Если безопасная зона не будет создана, а угрозы в отношении нашей страны будут продолжаться, мы начнем операцию на востоке от Евфрата", - сказал он.

Турция ведет переговоры с США о создании зоны безопасности вдоль ее границы на северо-востоке Сирии, где США поддерживают курдскую группировку YPG (часть SDF - Сирийских демократических сил). Анкара рассматривает YPG как террористическую организацию. Чавушоглу надеется, что соответствующее соглашение будет достигнуто на переговорах в понедельник.

"Американцы прислали Джеффри и сказали, что в переговорах появятся новые предложения. Мы надеемся, что будет достигнута договоренность. Сейчас нужны конкретные шаги", - добавил он.

Турция хочет, чтобы бойцы YPG вышли из пограничной зоны, а США хочет добиться гарантий, чтобы не пострадали его возглавляемые курдами союзники в кампании по разгрому "Исламского государства" в Сирии.