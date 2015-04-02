В Йемене экстремисты "Аль-Каиды" напали на тюрьму и выпустили на волю сотни заключенных

Боями исламистов с армейскими подразделениями охвачены кварталы в районе президентского дворца, здания Центробанка, порта и управления общей безопасности.

Также экстремисты "Аль-Каиды" напали на центральную тюрьму города, выпустив на свободу несколько сотен заключенных, сообщает ZN.

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Многие из узников тюрьмы были связаны с "Аль-Каидой", а также среди них есть и лидеры террористической группировки.

В столкновениях террористов с армией задействована артиллерия и бронетехника, на улицах раздаются выстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Аль-Каида значительным образом активизировала свою деятельность в Йемене после того, как Саудовская Аравия и ряд других арабских государств начали военную операцию в этой стране.