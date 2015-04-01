Астронавт сделала фото супертайфуна над Тихим океаном, который через 3 дня достигнет Филиппин

На момент съемки тайфун находился в районе Микронезии, а к 5 апреля он может достичь Филиппин. Максимальная устойчивая скорость ветра 31 марта составляла 257 км/ч (71 м/с). Об этом сообщает «Медуза».

Напомним, в декабре на Филиппины уже обрушался тайфун. Тогда более более 500 тыс. человек были эвакуированы.

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Число погибших в результате тайфуна "Хагупит", обрушившегося на центральные районы Филиппин, достигло по меньшей мере 27 человек.