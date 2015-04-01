Астронавт сделала фото супертайфуна над Тихим океаном, который через 3 дня достигнет Филиппин
14:53, 01 апреля 2015Мир
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Итальянский астронавт Саманта Кристофоретти, находящаяся на МКС, сфотографировала с орбиты супертайфун «Майсак» в Тихом океане.
В декабре на Филиппины уже обрушался тайфун / NASA
На момент съемки тайфун находился в районе Микронезии, а к 5 апреля он может достичь Филиппин. Максимальная устойчивая скорость ветра 31 марта составляла 257 км/ч (71 м/с). Об этом сообщает «Медуза».
Напомним, в декабре на Филиппины уже обрушался тайфун. Тогда более более 500 тыс. человек были эвакуированы.
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Число погибших в результате тайфуна "Хагупит", обрушившегося на центральные районы Филиппин, достигло по меньшей мере 27 человек.
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