На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали более полумиллиона человек

На Филиппинах более 500 тыс. человек эвакуированы из-за бушующего в регионе тайфуна "Хагупит", передает ТАСС.

В настоящее время тайфун достиг восточного побережья страны, ожидается, что к концу дня он охватит большую часть острова Самар, расположенного в центральной части архипелага. Скорость ветра в эпицентре воронки составляет 55 метров в секунду, порывы превышают 75 метров в секунду. В районы эвакуации направлены продовольствие и медикаменты.

Читайте такжеАномальный снегопад в США ученые объясняют глобальным потеплениемФилиппинские власти опасаются, что нынешний циклон может повторить траекторию прошлогоднего тайфуна "Хайян". Его жертвами на Филиппинах стали более 7 тыс. человек. От последствий стихии тогда в общей сложности пострадали порядка 12 млн человек в 10 тыс. населенных пунктах центральной части страны, более 4 млн филиппинцев лишились крова и всего своего имущества.