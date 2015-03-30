The Guardian: Как убийство Немцова могло заставить Путина принять очень важное решение

Шон Уокер в своей статье, которая называется «Как убийство Немцова могло заставить Путина принять очень важное решение», опубликованной в британской газете The Guardian, пишет, что после того как Бориса Немцова убили в прошлом месяце в Москве, когда он возвращался домой дождливым пятничным вечером, российская либеральная оппозиция, испытывающая политические затруднения, поняла, что правила игры изменились самым шокирующим образом.

Но есть и признаки того, что это одно из самых громких заказных убийств за всю 15-летнюю историю правления Владимира Путина, возможно, спровоцировало борьбу в кругах российской власти, последствия которой могут выйти далеко за рамки маленького мира изолированной оппозиции – и Путину будет гораздо труднее контролировать ситуацию.

Учитывая непрозрачность Кремля, небольшое количество тех, кто принимает решения в окружении Путина, а также то, что различные СМИ, ссылаясь на утечки информации, представляют «версии» убийства политического деятеля, которые в разной степени далеки от истины, увидеть полную картину того, что на самом деле происходит, крайне сложно. Многое остается загадкой. Но разгадывая сигналы, которые поступают из Кремля и от тех, кто его окружает, можно увидеть признаки конфликта, зарождающегося между влиятельными членами аппарата безопасности Путина.

Пять человек, которых обвиняют в исполнении убийства, были арестованы и взяты под стражу, в том числе чеченец Заур Дадаев, который, как считает следствие, стрелял в оппозиционера. Учитывая то, что Дадаев был бойцом одного из батальонов, которые находятся в подчинении у Рамзана Кадырова, ставленника Кремля в Чечне, подозрение, естественно, пали на него.

Независимая «Новая газета» опубликовала результаты расследования, предположив, что убийцы работали на лиц, приближенных к Кадырову, который причастен ко многим случаям нарушения прав человека и внесудебной казни, хотя он всегда отрицал это.

Подозрения вызвало и то, что еще один подозреваемый «взорвал себя гранатой», когда полиция попыталась задержать его в Грозном, столице Чечни, а также странный гамбит Кадырова, который написал в Instagram, что он лично знал Дадаева и считал его «патриотом» России. На следующий день Кадыров получил медаль от Путина, когда поползли слухи о том, что силы безопасности, базирующиеся в Москве, пытались допросить приближенных к нему людей в связи с убийством.

Для многих картина ясна: могущественные люди пытались «повесить» убийство на Кадырова, а Путин сказал им, что он по-прежнему поддерживает своего чеченского протеже.

«Люди в Москве никогда не любили Кадырова; он всегда правил только благодаря личной поддержке Путина», – сказал бывший кремлевский инсайдер. «В Чечне нет нормальных прокуроров, нормальных судей, нормальных судов, нормального ФСБ: все находится под контролем Кадырова. Но были ли другие варианты? Вспомните, какой была Чечня 10 лет назад. Кадыров стабилизировал ситуацию».

Некоторые из коллег Немцова предполагают, что Кадыров может быть просто полезным оправданием для высокопоставленных представителей власти, которые хотели смерти Немцова, в то время как общественности чиновники представили две версии: убийцы действовали в одиночку, возможно, разгневанные тем, что Немцов осудил теракт в Charlie Hedbo в Париже, либо это были иностранцы. Уже через час после убийства Немцова Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что это была «стопроцентная провокация», с помощью которой хотели оклеветать Путина и бросить тень на Россию.

Понятно лишь то, что следователи считают, что Дадаев выстрелил в Немцова прежде, чем запрыгнул в машину, за рулем которой находился Анзор Губашев. Затем подозреваемые якобы несколько раз меняли номера на машине до того как добрались до квартиры, а на следующий день улетели в Грозный. Дадаев сначала признал свою вину, как сообщил судья во время короткого судебного слушания, которое проводилось с целью вернуть подозреваемых под стражу, но позже сказал правозащитникам, которые посетили его в тюрьме, что его пытали, чтобы добиться от него признания.

Для того чтобы следственная группа могла собрать все данные, ей приходится полагаться на анонимные утечки информации от чиновников из служб безопасности и полиции, которые появляются в различных российских изданиях. Многие прямо противоречат друг другу. И если объединить все эти данные, можно увидеть, что за кулисами происходит борьба между частями правительства, которые могут быть заинтересованы в выдвижении тех или иных «версий».

На прошлой неделе газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с безымянным «источником из ФСБ». В статье говорилось, что главной версией службы безопасности было то, что убийц Немцова наняли люди, работающие на Андрея Парубия, бывшего главу Совета национальной безопасности Украины. Аналитики считают это важным, не потому что эта версия правдоподобна, а поскольку она предполагает то, что некоторые представители спецслужб хотят довести до логического завершения именно ее, а никакие либо другие версии, предложенные следствием.

Многие из союзников Немцова считают, что Кремль непосредственно причастен к убийству их друга и коллеги. Его соратник Илья Яшин сказал, что Кадыров, скорее всего, был причастен к убийству, и расследование показало, что Чечня осталась вне федерального контроля. Недавно сообщалось о том, что близкий соратник Дадаева Руслан Геремеев скрывается от полиции в Чечне, находясь под охраной, из-за чего следователи никак не могут допросить его.

«Конечно, есть соперничество между различными группами, и я уверен, что некоторые недостатки в расследовании этого дела будут использовать те, кто пытается заработать очки, но я не верю, что это произошло по чьей-то личной инициативе», – сказал Владимир Милов, который вместе с Немцовым писал доклады о коррупции в высших кругах власти. «Это очень централизованная система, основанная на преданности. Зачем нарушать ее, рисковать своими семьями и т.д.? Ради чего?»

По словам Милова, Немцов был важной фигурой, поскольку объединял оппозиционных деятелей, у которых было мало общего, и выступал за введение санкций в отношении ближайшего окружения Путина на международной арене.

«Всякий раз, когда я встречался с людьми на Западе, у меня было ощущение, что за мной закрывались двери, и Борис только что ушел. Он был большим сторонником санкций, и люди в Кремле считали его виновным в этом».

Кадыров заявил, что Дадаев должен предстать перед судом, если он действительно виноват, но намного чаще он хвалил его, называя патриотом, а не критиковал. Он также разместил в Instagram оду «мудрой политике» Путина, в которой постоянно повторялось о преданности к президенту.

«Мы же являемся пехотинцами президента России! Я буду всегда благодарен Владимиру Владимировичу за все, что он сделал лично для меня и моего народа. Я навсегда являюсь его верным соратником, независимо от того, президент он или нет. Отдать жизнь за такого человека – самая легкая задача. Я заверяю, что выполню любой приказ, решу ради него задачу любой сложности, чего бы это для меня ни стоило! Служу России! Служу народу!»

Все это помогло многим увидеть, что за кулисами ведется грандиозная битва за власть, но бывший кремлевский инсайдер скептично относится к разговорам о том, что под Кремлем происходит сдвиг тектонических плит: «Я бы не сильно переживал по этому поводу. Они немного поборются, а затем все снова вернется на свои места», – сказал он.

Другие не так сильно уверены в этом. В статье, опубликованной в «Новой газете», в которой впервые были представлены подробные сведения о чеченцах, которые, как утверждалось, были причастны к убийству, предположили, что в конечном итоге Путину придется выбирать между Кадыровым и службой безопасности. В конце статьи, автор которой не был указан, говорилось: «Решение [Путина] определит не только то, кто окажется на скамье подсудимых, но и будущую политическую конфигурацию в стране, которая оказалась на грани войны между теми, на кого опирается этот режим. Необходимо будет решить, кто является патриотом, а кто нет».

Некоторые даже предположили, что недавнее тайное исчезновение Путина было связано с необходимостью отойти в сторону и сделать сложный выбор. Другие говорили, что он просто приболел. Отсутствие достоверной информации добавляет таинственности, и многие согласны с тем, что политическая атмосфера сейчас довольно непонятная, и это выглядит зловеще.

«Сейчас преобладает какое-то необыкновенное чувство», – сказал главный редактор российского медиа-холдинга. «Вы не знаете, что может произойти, но вы чувствуете, что, вероятно, случится что-то очень плохое».