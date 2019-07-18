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В Японии подожгли известную аниме-студию: погибли 23 человека, много раненых (фото)

11:51, 18 июля 2019
Мир
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Пожар на аниме-студии / REUTERS

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя местной пожарной службы.

По его словам, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Пожар на аниме-студии / REUTERS

Мужчину, подозреваемого в поджоге, задержали. Его доставили в больницу из-за полученных в результате пожара травм.

Студия Kyoto Animation выпускает сериалы и полнометражные фильмы. Среди ее работ — Кланнад, Меланхолия Харухи Судзумии, Канон, K-On!, Вайолет Эвергарден и другие.

Пожар на аниме-студии / REUTERS
Пожар на аниме-студии / REUTERS

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Теги: #Япония#пожар