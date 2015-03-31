В России активиста оштрафовали за фотографию боевика "ЛНР" со свастикой

На этой фотографии изображен боевик "ЛНР" из Петербурга Алексей Мильчаков по кличке Фриц с нацистским флагом в руках, пишет Медуза.

Материал с фотографией Коллер перепостил из ЖЖ в январе. Этот материал был посвящен нацистам, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины.

Читайте такжеФорум нацистов в Петербурге: приехал Мильчаков, Ле Пен и "Йоббик" репутацией рисковать не стали«Свастику выкладывать, как оказывается, совсем вообще нельзя, даже если речь идет о ее осуждении. Хорошо, больше так делать не буду, буду фотографии героев Новороссии тщательно на этот предмет проверять», — написал Коллер после того, как получил повестку на допрос.

В российском Новосибирске в последние дни прошли несколько акций, связанных со скандальной театральной постановкой "Тангейзер", которую православные радикалы оценили как оскорбление чувств верующих.