Евросоюз призывает РФ сохранить ракетный договор
Европейский Союз призвал Российскую Федерацию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета Европы.
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В заявлении, распространенном от имени Евросоюза, верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини подчеркивает необходимость сохранения и дальнейшего развития общих процессов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ядерного оружия.
«Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с договором о РСМД, срок действия которого может завершиться 2 августа 2019 года», - говорится в документе.
Могерини призвала Россию внимательно отнестись к претензиям, которые неоднократно высказывались по поводу российской ракеты 9 М729, и немедленно принять меры для полного соблюдения договора.
«Ближайшие дни - это последний шанс для диалога и принятия необходимых мер, чтобы сохранить этот важный столп европейской архитектуры безопасности», - отметила глава европейской дипломатии.
Как сообщал УНИАН, в НАТО призвали Россию возобновить соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).